Business news: Ecuador, inflazione 2021 a 1,94 per cento su anno, più alta in sei anni

- L'Ecuador ha chiuso il 2021 con l'inflazione più alta degli ultimi sei anni. L'indice dei prezzi a consumo ha infatti raggiunto l'1,94 per cento su anno, tasso più alto dal 2015 (quando l'inflazione chiuse al 3,38 per cento). Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec). A dicembre l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,07 per cento su mese, in calo rispetto al dato dello 0,36 di novembre. Dei dodici gruppi di beni di consumo analizzati dall'Inec, tra hanno influito maggiormente all'aumento dell'inflazione su base anno: si tratta dei trasporti, influenzati dal calo carburanti, cibo e bevande e istruzione. (Res)