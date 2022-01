Scuola: Bianchi, c'è possibilità che manchi del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlo costantemente con le rappresentanze dei presidi. C’è la possibilità che manchi del personale, ma abbiamo dato 400 milioni di euro per il potenziamento del personale per l'emergenza legata al Covid-19. Ricordo che in passato dopo le feste di Natale ci sono state molte malattie, ma questa situazione si affronta sempre insieme". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato dal Tg3, in merito al ritorno a scuola domani. (Rin)