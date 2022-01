Mali: leader Cedeao impongono nuove sanzioni alla giunta militare di Bamako (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte politico e istituzionale, le assise chiedono il mantenimento della riduzione del numero dei partiti politici attraverso condizioni restrittive di creazione e finanziamento; la stesura di una nuova Costituzione con un numero ridotto di istituzioni, tra cui un Senato, una Corte dei conti, un unico organo indipendente per la gestione delle elezioni e la creazione di un meccanismo costituzionale per la revoca del presidente della Repubblica in caso di violazione. In tema di giustizia, la relazione finale raccomanda di rendere imprescrittibili i reati di corruzione e di delinquenza finanziaria e di assicurare il rispetto dell'indipendenza della giustizia attraverso una reale separazione dei poteri e una depoliticizzazione delle giustizia. Si raccomanda, infine, una rilettura dell'Accordo di pace del 2015 firmato con i gruppi armati del nord: i punti da rivedere non sono specificati, ma i gruppi armati - che hanno boicottato le Assise - hanno già più volte espresso la loro contrarietà a qualsiasi rilettura dell'accordo. (segue) (Res)