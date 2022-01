Mali: leader Cedeao impongono nuove sanzioni alla giunta militare di Bamako (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza è stata inaugurata dal presidente della Transizione, il colonnello Assimi Goita, il quale ha invitato le parti presenti a lavorare insieme per promuovere il cambiamento, benché i principali gruppi di opposizione abbiano annunciato il boicottaggio dell'iniziativa. Il dialogo nazionale è la prima iniziativa delle autorità di transizione dopo il duplice colpo di Stato dell'agosto 2020 - che portò al rovesciamento del presidente Ibrahim Boubacar Keita - e del maggio 2021 - che sancì la presa del potere in prima persona di Goita - ed è in linea con le promesse fatte alla comunità internazionale dopo il golpe. Sotto la pressione della Francia e dei Paesi amici del Mali, Goita aveva allora promesso che il Mali sarebbe tornato al governo civile nel febbraio 2022 dopo aver tenuto elezioni presidenziali e legislative, ma negli ultimi mesi ha sostenuto che andare al voto non fosse la priorità. Lo scorso 12 dicembre Goita ha dichiarato alla Cedeao che avrebbe fornito un nuovo programma elettorale entro il prossimo 31 gennaio. (Res)