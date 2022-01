Grecia: ministro Esteri Dendias in visita in Nigeria e Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, sarà domani e dopodomani in visita ufficiale in Nigeria e Angola. Lo ha reso noto un comunicato del suo dicastero. In Nigeria sono previsti un incontro con l’omologo Geoffrey Onyeama e la firma di un protocollo di cooperazione bilaterale. Dendias incontrerà anche il ministro della Salute, Adeleke Olorunnimbe Mamora, e il vicepresidente nigeriano, Oluyemi Oluleboy “Yemi” Osinbajo. Martedì il capo della diplomazia di Atene sarà invece in Angola, dove incontrerà l’omologo Tete Antonio. Anche qui ci sarà la firma di un memorandum di cooperazione bilaterale, a cui seguirà un colloquio con la ministra della Salute, Silvia Lutucuta. In seguito, Dendias visiterà la scuola sportiva di Lubango, che riceverà una donazione greca, assieme al viceministro della Gioventù, Fernando Francisco Joao. Nella giornata di martedì incontrerà poi il ministro di Stato per il Coordinamento economico, Manuel Jose Nunes Junior. Mercoledì ci sarà invece un incontro con il presidente dell’Angola, Joao Manuel Goncalves Lourenco. (Gra)