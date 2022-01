Business news: El Salvador, governo pensa a titolo in bitcoin per pagare scadenza debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per pagare 800 milioni di dollari corrispondenti al pagamento di Eurobond in scadenza a gennaio, il governo del Salvador potrebbe emettere titoli in bitcoin. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Alejandro Zelaya, segnalando che l'esecutivo lavora a una prima proposta da un miliardo di dollari in bitcoin, da collocare con un interesse del 6,5 per cento a dieci anni. Non si tratta dell'unica strategia, ha detto il ministro che ha parlato di "offerte istituzionali" in arrivo da diverse "banche di investimento". L'idea è quella di non "entrare in conflitto con il mercato internazionale. Dovendo pagare la scadenza potremo evitare di emettere un altro eurobond sul mercato tradizionale e cercare un titolo nominale in dollari che sia pagato in bitcoin", ha detto. (Res)