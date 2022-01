Business news: Brasile, produzione veicoli cresciuta dell'11,6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli in Brasile ha registrato un aumento dell'11,6 per cento nel 2021, rispetto all'anno precedente. Quanto alle immatricolazioni l'aumento è stato del 10,5 per cento. Lo riferiscono l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea) e la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave). Lo scorso anno sono usciti dalle catene di produzione 2,24 milioni veicoli rispetto ai 2 milioni del 2020. In aumento anche le immatricolazioni di nuovi veicoli. I 3,49 milioni di veicoli immessi in circolazione nel 2021 rappresentano una crescita del 10,57 per cento rispetto al 2020. (Res)