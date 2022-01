Business news: Messico, gettito fiscale 2021 in aumento dell'1,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il gettito fiscale del Messico è stato pari a 3,56 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 1,7 miliardi di dollari), in crescita dell'1,1 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce il Servizio di amministrazione tributaria (Sat), segnalando che la quota rispetta l'obiettivo fissato nella legge sulle Entrate (fissato a un minimo di 3,53 miliardi di pesos). L'imposta sul valore aggiunto (Iva) ha superato per la prima volta il miliardo di pesos, registrando un incremento annuale del 7,7 per cento, mentre la tassa sul reddito (Isr) è cresciuta dell'1,7 per cento. Nel complesso, però, le entrate totali del governo, pari a 4,2 miliardi di pesos, sono calate dell'1,2 per cento sul 2020. (Res)