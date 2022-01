Milano: Bolognini (Lega), da esponenti Pd attacchi senza senso a Morelli, polemica inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni esponenti del Pd nel pomeriggio hanno attaccato il viceministro Morelli per alcuni commenti apparsi sulle sue pagine social, subito cancellati e nemmeno scritti da lui. I commenti in questione vanno condannati duramente e senza alcuna riserva, ma giova ricordare che ma non sono stati certamente scritti dal viceministro Morelli". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "Allo stesso modo – prosegue Bolognini –, vanno condannate duramente la violenze contro donne e ragazze avvenute a Capodanno a Milano, ma, in questo caso, molti esponenti della sinistra milanese non hanno avuto nulla da dire". (Com)