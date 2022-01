Business news: Brasile, inflazione alla produzione a novembre 2021 +1,31 per cento su mese e +28,86 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a novembre 2021 una crescita dell'1,31 per cento su mese. Il tasso è inferiore a quello registrato nel mese di novembre 2020 (1,38 per cento) e nel mese di ottobre 2021 (2,16 per cento). Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che l'aumento su base annua dell'Ipp è pari al 28,86 per cento. Negli undici mesi del 2021 il tasso ha registrato una crescita del 28,36 per cento. (Res)