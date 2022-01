Business news: Argentina, attività industriale di novembre a +10,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Argentina ha registrato a novembre un +10,1 per cento su anno secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Nel raffronto con il mese precedente si registra un incremento del +4,8 per cento, mentre da gennaio a novembre l'attività del settore registra un segno positivo del 16,3 per cento. A sospingere l'indice al rialzo sono le voci relative ad abbigliamento e calzature, con un +67,1 per cento su anno, l'industria automobilistica con il suo indotto, con un +22,9 per cento, l'industria della raffinazione, con un +18,7 per cento su anno e l'industria alimentare, con un +7,6 per cento. Tra i pochi settori con segno meno quello della carne bovina, che registra un -10,8 per cento, su cui hanno inciso probabilmente le misure di restrizione alle esportazioni introdotte dal governo. (Res)