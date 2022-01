© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Perù ha elevato il tasso di interesse di riferimento dal 2,5 al 3 per cento, il sesto aumento consecutivo. Lo rende noto la Banca centrale in un comunicato. Il Perù ha chiuso l’anno con un’inflazione al 6,43 per cento, il livello più alto in 13 anni e molto al di sopra del tetto tra l’1 e il 3 per cento fissato dalla Banca centrale. (Res)