Business news: Argentina, da esplorazione offshore risorse paragonabili a bacino Vaca Muerta

- L'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi offshore potrebbe dare all'Argentina nuove ed ulteriori risorse energetiche paragonabili a quelle generate dallo sfruttamento del bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Ad affermarlo è il segretario per l'Energia del governo di Buenos Aires, Dario Martinez, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Rio Negro". Secondo Martinez "se le esplorazioni in corso danno i risultati sperati siamo di fronte a un potenziale come quello che rappresenta Vaca Muerta", da dove attualmente si estrae un terzo del petrolio e del gas prodotti nel Paese. (Res)