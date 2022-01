Rifiuti: Gualtieri, piano di pulizia di Roma da straordinario a ordinario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi rispetto a due settimane fa quando abbiamo fatto il punto della situazione in Campidoglio - prosegue Gualtieri - possiamo dire che c'è stato un ulteriore miglioramento nella raccolta dei rifiuti in strada. Certamente il nostro impegno non termina qui e c'è ancora moltissimo da fare per raggiungere il livello di pulizia e di cura della città che i romani meritano. Grazie allo stanziamento in bilancio delle risorse necessarie, quello che fino ad oggi è stato un piano straordinario di interventi diventa un punto di partenza, la modalità ordinaria di cura e di manutenzione di Roma. Per garantire questo obiettivo, abbiamo deciso che il lavoro del Tavolo di Coordinamento proseguirà la sua attività per la programmazione degli interventi, coordinati anche con i Municipi, e per il monitoraggio costante della situazione in città. Lavoreremo senza sosta sia per migliorare costantemente la qualità della raccolta e della pulizia e affrontare le situazioni critiche che permangono in diverse zone, sia per mettere a punto e implementare un piano industriale adeguato sul fronte dell'impiantistica" ha concluso il sindaco. (segue) (Com)