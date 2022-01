Rifiuti: Gualtieri, piano di pulizia di Roma da straordinario a ordinario (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state potenziate le attività di raccolta delle foglie e pulizia delle strade con 90 spazzatrici che, dalle varie sedi operative dei Municipi, hanno eseguito percorsi mirati, privilegiando le strade e i marciapiedi nei pressi delle sedi scolastiche in vista della loro riapertura dopo le feste. Proseguiranno anche le attività del Dipartimento Simu per la pulizia delle caditoie e gli interventi di manutenzione del verde orizzontale e di potatura delle alberature stradali da parte del Dipartimento Tutela Ambiente, oltre alla pulizia e la riqualificazione di giardini come ad esempio quello recentissimo di Piazza Trento, nel Municipio II. Nelle prossime settimane è invece prevista l'aggiudicazione dell'appalto per il diserbo di 16 lotti, uno per ciascun Municipio, che consentirà maggiore velocità di intervento sui singoli territori. (segue) (Com)