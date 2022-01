Rifiuti: Gualtieri, piano di pulizia di Roma da straordinario a ordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Da straordinario ad ordinario. Il lavoro di pulizia della città che in questi due mesi, grazie all'impegno straordinario di Ama e di Roma Capitale è andato avanti senza sosta anche nel periodo delle festività, da domani diventa ordinaria attività quotidiana. "Sono trascorse 10 settimane da quando è partito il Piano di Pulizia straordinaria di Roma: un grande sforzo organizzativo messo in campo da questa Amministrazione, attraverso l'Ama, il Dipartimento Simu e il Dipartimento Ambiente, supportati dalla Polizia Locale, con l'obiettivo di riportare progressivamente la Capitale in una condizione di pulizia e decoro" ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Com)