Business news: Ecuador-Ue, nel 2022 azzerate tariffe importazione su 1.326 beni compresi veicoli

- Nel 2022 le tariffe di importazione su 1.326 beni provenienti dall'Unione europea (Ue) e sdoganati in Ecuador saranno ridotte o azzerate. Si tratta di uno degli effetti del trattato di libero commercio tra Ecuador firmato nel 2017 tra Ue e governo di Ecuador che prevedeva una progressiva riduzione dei dazi per oltre 2500 prodotti. In particolare da quest'anno saranno ridotte a zero le tariffe per i camion con oltre 9,3 e 20 tonnellate. Per veicoli commerciali leggeri, automobili e suv, le tariffe invece saranno comprese tra il 2,5 e il 10 per cento a seconda del tipo della tipologia. Nel 2016, anno precedente all'entrata in vigore del trattato, la tariffa era del 40 per cento. (Res)