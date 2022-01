Kazakhstan: da Almaty, "i rivoltosi hanno cercato di uccidere il sindaco" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è stato arrestato per alto tradimento l’ex capo dei servizi di sicurezza Karim Masimov, stretto alleato dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev. Masimov era stato destituito mercoledì 5 gennaio come capo della stessa Knb dall’attuale presidente Tokayev, che tuttavia non aveva fornito spiegazioni in merito alla propria decisione. Nello stesso giorno, come mostrano le immagini trasmesse dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”, Tokayev aveva tenuto una riunione di sicurezza di alto livello cui aveva partecipato lo stesso Masimov. Quest’ultimo, che in passato (tra il 2007 e il 2012 e poi tra il 2014 e il 2016) ha ricoperto due volte l’incarico di primo ministro, è considerato in patria un grande esperto di Cina e ha contribuito negli anni al rafforzamento delle relazioni tra il Kazakhstan e la Repubblica popolare. (segue) (Res)