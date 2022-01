Kazakhstan: presidente Tokayev nomina nuovi vertici intelligence interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio il capo dello Stato aveva denunciato una cospirazione dietro la rivolta in corso in Kazakhstan, condotta da “20 mila banditi” che sarebbero emersi da cellule dormienti per attaccare la capitale economica del Paese, Almaty. Secondo Tokayev, gli aggressori avrebbero avuto una “strategia chiara” e avrebbero risposto a una “catena di comando verticistica”. Stando al portale “Eurasianet”, tra le fonti di informazioni più attente agli sviluppi in Asia centrale, l’arresto di Masimov e l’accusa di alto tradimento potrebbero indicare il coinvolgimento dell’ex capo dell’intelligence interna in un tentativo di rovesciare Tokayev. Tale lettura dei fatti appare condivisa dal politologo Yermukhamet Yertysbayev, già stretto consigliere di Nazarbayev, che venerdì 7 gennaio ha rilasciato un’intervista al portale locale “Khabar 24” nella quale si è detto convinto che in Kazakhstan sia in corso un “tentativo di colpo di Stato”. Yertysbayev ha anche dichiarato di aver saputo che le forze dell’ordine avevano ricevuto l’ordine di rimuovere il cordone di sicurezza attorno all’aeroporto di Almaty solo 40 minuti prima che questo venisse occupato dai manifestanti mercoledì 5 gennaio. Un tale ordine, ha osservato l’esperto, sarebbe potuto arrivare solo dai vertici dell’apparato di sicurezza kazakho. (segue) (Res)