Bosnia: serbo bosniaci celebrano festa nazionale nonostante divieto Corte costituzionale

- I serbo bosniaci hanno celebrato la festa nazionale della Republika Srbska nonostante l’opposizione della Corte costituzionale. Il 9 gennaio commemora la data in cui nel 1992 i serbo bosniaci hanno dichiarato la creazione di un loro Stato in Bosnia Erzegovina, evento che fu tra le cause della successiva guerra. La data coincide anche con una festività serbo ortodossa, ragione per la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la ricorrenza illegale, in quanto discriminatoria verso i bosniaci musulmani (bosgnacchi) e i cattolici croati. Alla parata svoltasi a Banja Luka quest’oggi hanno preso parte oltre 800 agenti di polizia, inclusi membri delle autorità antiterrorismo, che hanno marciato accanto a studenti, veterani e non solo. La parata e altre cerimonie commemorative hanno visto la partecipazione di rappresentanti della Serbia, ovvero la premier Ana Brnabic e il presidente del Parlamento di Belgrado, Ivica Dacic. Presenti sono stati anche diplomatici di Russia e Cina e alcuni esponenti del Rassemblement national francese. (Seb)