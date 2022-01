Covid: domani conferenza stampa Draghi, governo conferma rientro in presenza a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferenza stampa, domani alle 18, per illustrare le ultime misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19. E’ quanto farà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in merito al decreto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri che prevede, tra le altre cose, l'estensione del super green pass e, di conseguenza, dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Ad accompagnare il premier ci saranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, insieme al coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Franco Locatelli. Parole attese, quelle del capo dell’esecutivo, alla luce anche della decisione di Campania e Sicilia di posticipare il rientro in classe e delle proteste di altre Regioni che chiedono sempre di ritardare il ritorno in presenza degli studenti dopo le festività di Natale e Capodanno. Dal canto suo, in un’intervista al Tg3, Bianchi rassicura: "La scuola è pronta. Siamo preoccupati, come tutti, ma come governo abbiamo approvato all'unanimità regole chiare, precise e puntuali. Il principio di base è che si torna a scuola domani". (Rin)