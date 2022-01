Business news: Cile, attività economica di novembre al +14,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice mensile dell'attività economica del Cile (Imacec) ha segnato a novembre un +14,3 per cento su anno ed un +0,3 per cento rispetto ad ottobre. Lo rende noto la Banca centrale (Bcl) sottolineando che la crescita accumulata sui dodici mesi è invece del +13,3 per cento. "Tutte le componenti dell'Imacec sono cresciute a novembre rispetto allo stesso periodo del 2020, con un contributo speciale del settore dei servizi e in minor misura del commercio", si legge nella nota stampa della Bcl. Il risultato, prosegue la nota, "si spiega con la maggior apertura dell'economia, le misure di appoggio alle famiglie e i prelievi anticipati dei fondi pensione". La performance di novembre dell'economia migliora anche le stime del mercato che si attestavano attorno al +12,5 per cento in media. (Res)