Trasporti: Atm, venerdì 14 gennaio sciopero nazionale di quattro ore

- Per venerdì 14 gennaio le Segreterie Nazionali delle Oo.Ss Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl hanno proclamato, a sostegno della vertenza per il rinnovo del Ccnl, uno sciopero nazionale del tpl di 4 ore, cui ha aderito anche la Segreteria Territoriale di Milano della O.S. Orsa Trasporti, che interesserà anche i lavoratori del Gruppo Atm spa. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 12.45. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni, sono disponibili per Atm spa sul sito internet dell’azienda al link: https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx. (Com)