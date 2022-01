Mali: leader Cedeao impongono nuove sanzioni alla giunta militare di Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti oggi ad Accra, hanno imposto nuove sanzioni al Mali dopo la decisione della giunta militare di Bamako di restare al potere per altri quattro e di rinviare le elezioni presidenziali inizialmente fissate al mese prossimo. Le misure, si legge in un comunicato diffuso al termine della riunione, prevedono la chiusura delle frontiere terrestri e aeree con altri Paesi appartenenti al blocco regionale, il divieto di viaggio e il congelamento delle attività finanziarie di tutti i membri dell'autorità di transizione e delle rispettive famiglie. Nelle sue osservazioni di oggi, il capo di Stato del Burkina Faso e presidente di turno della Cedeao, Roch Marc Christian Kabore, ha affermato che la proposta di prolungare il tempo al potere della giunta desta preoccupazione per l'intera regione dell'Africa occidentale. "Per quanto siamo consapevoli della complessità della situazione in questo Paese, siamo anche convinti che tutte le riforme politiche, economiche e sociali volte a ricostruire il Mali possano essere attuate solo da autorità elette democraticamente”, ha affermato Kabore. La giunta guidata dal colonnello Assimi Goita inizialmente aveva accettato di tenere nuove elezioni alla fine febbraio, come richiesto dalla Cedeao, salvo poi annunciare il rinvio del voto al 2026. (segue) (Res)