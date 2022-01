Iraq: Muhammad al Halbousi eletto per la seconda volta presidente del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad al Halbousi, leader dell’alleanza sunnita Taqaddum, seconda forza parlamentare dell’Iraq con 37 seggi, è stato eletto oggi per un secondo mandato alla presidenza della Camera dei rappresentanti. Lo ha confermato un comunicato stampa del foro legislativo federale iracheno. Al Halbousi ha ottenuto una maggioranza schiacciante di 200 voti su 228 parlamentari, battendo la concorrenza di Mahmoud al Mashhadani, che ha ottenuto appena 14 preferenze, mentre altre 14 schede sono state dichiarate non valide. La sessione odierna, la prima del neoeletto parlamento a quasi tre mesi dalle elezioni anticipate di ottobre, è stata interrotta perché lo stesso Al Mashhadani, 73 anni, è stato colpito da un malore mentre presiedeva i lavori in quanto deputato più anziano. Le condizioni del politico iracheno, secondo l’agenzia di stampa “Ina”, “si sono stabilizzate”. La seduta è quindi ripresa presieduta dal vicepresidente, Khaled Al Daraji. La carica di primo vicepremier della Camera dovrebbe andare invece al politico sciita Hakim al Zamili, membro del movimento sadrista. (segue) (Irt)