Iraq: Muhammad al Halbousi eletto per la seconda volta presidente del Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il premier uscente dell’Iraq Mustafa Khadimi – sopravvissuto lo scorso novembre a un tentativo di assassinio – potrebbe rimanere in carica, anche se in molti si oppongono alla sua conferma soprattutto tra le milizie sciite. Al Sadr è favorevole a un secondo mandato dell’attuale premier ed ex capo dei servizi segreti iracheni, ma i delicati equilibri di potere potrebbero portare alla nomina di Muhammad Jaafar al Sadr, esponente del Partito islamico Da’wa dell’ex premier Nouri al Maliki, membro della Coalizione dello Stato di Diritto (di orientamento sciita-conservatore), terza forza parlamentare con 33 seggi. Il premier Khadimi, in particolare, è accusato di complicità nella morte del generale iraniano Qasem Soleimani e del leader delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), sciite filo-iraniane, Abu Mahdi al Muhandis, entrambi uccisi da un drone statunitense il 3 gennaio del 2020, quando l’attuale premier era a capo dei servizi segreti iracheni. Classe 1987, ex ambasciatore a Londra, Muhammad Jaafar al Sadr è un parente di Muqtada al Sadr e beneficerebbe del gradimento di buona parte della popolazione senza essere sgradito alle milizie sostenute da Teheran. (Irt)