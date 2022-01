Russia-Usa: viceministro Esteri Mosca, resta sempre possibile raggiungere un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Stati Uniti e Russia resta sempre la possibilità di raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Mosca, Sergej Ryabkov, che guida la delegazione russa ai colloqui sulla sicurezza russo-statunitensi a Ginevra, in Svizzera. Russia e Stati Uniti avranno negoziati a Ginevra questa sera e soprattutto domani, sulla base delle proposte di garanzie di sicurezza avanzate da Mosca. La prossima settimana ci saranno poi un incontro del Consiglio Russia-Nato a Bruxelles e consultazioni tra Russia e Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Vienna. (Rum)