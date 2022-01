Kazakhstan: da Almaty, "i rivoltosi hanno cercato di uccidere il sindaco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volevano uccidere il sindaco di Almaty, Bakytzhan Sagintayev, i rivoltosi che mercoledì 5 gennaio hanno assaltato il municipio della più grande città del Kazakhstan. Lo ha dichiarato oggi in una nota su Telegram il vice di Sagintayev, Yerzhan Babakumarov, raccontando che durante le concitate ore dell'attacco i dimostranti hanno aperto il fuoco contro il sindaco. La notizia è stata confermata anche da fonti citate dal portale "Orda.kz", secondo cui nell'attacco sarebbe stato ucciso l'autista di Sagintayev. Le proteste in Kazakhstan, dirette in primo luogo contro il raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl), sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. A partire da mercoledì 5 gennaio, i manifestanti hanno assaltato il centro della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan, dando fuoco all'ufficio del sindaco e ad altri edifici governativi, arrivando a prendere il controllo dell'aeroporto cittadino. (segue) (Res)