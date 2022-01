Rifiuti: Gualtieri, piano di pulizia di Roma da straordinario a ordinario (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i sistemi di raccolta, in queste settimane sono state avviate alcune azioni sperimentali per il miglioramento della raccolta Porta a Porta (Pap), attraverso l'introduzione di 42 itinerari giornalieri di supporto garantiti da prestatori terzi e la sperimentazione degli equipaggi con operatore unico là dove le caratteristiche del territorio lo consentono. Ama sta inoltre lavorando alla completa reingegnerizzazione dei sistemi di raccolta per rimuovere le criticità che si sono evidenziate nel tempo, per migliorare la percentuale di raccolta differenziata (attualmente ferma ai livelli di 6 anni fa) con l'obiettivo di riportarla gradualmente agli standard delle altre città italiane. (segue) (Com)