Iraq: malore del presidente ad interim, sospesa la prima sessione del nuovo parlamento

- E’ stata sospesa per diversi minuti oggi in Iraq la prima sessione del neoeletto parlamento, a quasi tre mesi dalle elezioni anticipate di ottobre. Il presidente ad interim della Camera dei rappresentanti e deputato più anziano, il 73enne sunnita Mahmoud al Mashhadani, ha infatti accusato un malore durante i lavori. Le condizioni del politico iracheno, secondo l’agenzia di stampa “Ina”, “si sono stabilizzate”. La seduta è quindi ripresa poco fa, alla presenza di 205 deputati, presieduta dal vicepresidente, Khaled Al Daraji, in qualità di secondo deputato più anziano. La situazione politica in Iraq è molto incerta perché nessun partito politico ha ottenuto abbastanza consensi per poter influenzare da solo la politica irachena nei prossimi quattro anni. Le elezioni anticipate – che hanno visto un’affluenza di appena il 44 per cento, la più bassa dopo l’istituzione dell’attuale sistema politico a seguito dell’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003 – hanno portato Muqtada al Sadr, un leader sciita di spicco contrario a qualsiasi presenza straniera in Iraq, a una vittoria schiacciante con 73 seggi su 329. Al contrario, l’alleanza Fatah legata alle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di gruppi paramilitari pro-Iran) ha subito un’umiliante sconfitta con solo 17 seggi, in drastico calo rispetto alle elezioni precedenti. (segue) (Irb)