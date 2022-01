Milano: Cuppi (Pd), solidarietà a Roggiani per gogna scaturita da post Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del Partito democratico, esprime "piena solidarietà a Silvia Roggiani, ennesima vittima di una delle vergognose gogne pubbliche che tanti, troppi esponenti della Lega fanno con tanta facilità. Il viceministro Alessandro Morelli ha estrapolato una sua dichiarazione e l'ha postata sui suoi social assieme alla foto di Silvia. Il risultato? Incitamenti allo stupro, offese, minacce. Basta!". L'esponente del Pd aggiunge in una nota che "questo modus operandi, che mette alla gogna in particolare le donne è intollerabile. A Silvia un grande abbraccio e tutta la solidarietà che possiamo esprimerle". (Com)