Covid: Remuzzi (Istituti Negri), in un mondo ideale nessun contatto, ma molti morirebbero prima di povertà

- Quello che facciamo noi come medici è dare delle indicazioni in un mondo ideale. In teoria, se nessuno incontrasse nessuno, il virus non si diffonderebbe. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. “Però questo creerebbe una situazione sociale talmente drammatica - ha proseguito - per cui la maggior parte delle persone morirebbero di povertà o altre malattie prima che morire di virus. Quindi dobbiamo sapere che le cose che si possono fare non sono necessariamente quelle del mondo ideale di chi guarda soltanto al virus e alla trasmissione del virus”. (Rem)