Energia: Guidesi, su caro bollette scostamento di bilancio unica soluzione

23 luglio 2021

- "Se non ci sono risorse, lo scostamento di bilancio è l'unica soluzione possibile per risolvere l'urgenza dei costi energia e non trasformare l'attuale situazione in chiusure aziende e disoccupazione. Il Governo si muova subito con risorse adeguate e spinga sull'Unione Europea". Lo dichiara in una nota l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, riprendendo e condividendo la proposta del leader della Lega, Matteo Salvini di "procedere con lo scostamento di bilancio". Per l'assessore inoltre la decisione deve avvenire in modo "unanime perché il lavoro non ha colore politico". (Com)