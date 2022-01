Covid: domani alle 18 conferenza stampa Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 10 gennaio alle ore 18 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal governo. Interverranno i ministri della Salute Speranza e dell'Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L'incontro avrà luogo presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Sarà possibile procedere con gli accrediti entro le ore 10 di lunedì 10 collegandosi al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite l'indirizzo https://amei.palazzochigi.it. Nel rispetto delle normative anti Covid - continua la nota - l'incontro con la stampa potrà essere seguito da un numero contingentato giornalisti, individuati in base all'ordine di accreditamento e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. I giornalisti ammessi in presenza saranno ricontattati. Le immagini saranno messe a disposizione sui canali della presidenza del Consiglio. L'accesso sarà consentito mediante l'ingresso da via Santa Maria in Via 37b, esibendo il green pass rafforzato all'ingresso e indossando la mascherina Ffp2. (Com)