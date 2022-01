Agricoltura: De Carlo (Fd'I), decreto su peste suina fermo da oltre un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- “Come al solito, burocrazia e ideologia bloccano i provvedimenti importanti e ci ritroviamo con una nuova emergenza in casa e nessuna volontà dell'esecutivo di intervenire. Il decreto sulla peste suina, preparato ormai nell'ottobre 2020, quindi più di un anno fa, e portato alla firma dei colleghi interessati dall'allora ministro alle Politiche Agricole Teresa Bellanova, risulta essere stato bloccato dalla volontà politica dell'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa. A peggiorare il quadro, c'è il solito accavallamento di competenze che ha rallentato l'iter del documento tra ministero delle Politiche agricole, ministro dell'Ambiente e ministero della Salute”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura, Luca De Carlo, che aggiunge: “A sua volta fanno sorridere le dichiarazioni odierne di Teresa Bellanova, che fa ancora parte dell'esecutivo come viceministro anche se ha cambiato deleghe, quando afferma di aver avuto ben presente la gravità della situazione. Lei e il ministro Speranza, che presiede il ministero della Salute dal 2019 e che dovrebbe essere ben informato sulla questione, in tutti questi mesi non hanno mai pensato di portare il decreto in approvazione? Delle battaglie ideologiche gli allevatori non sanno che farsene: la leggerezza, per non dire il disinteresse, di questo governo rischia di causare sfaceli per l'economia agroalimentare italiana, un'eccellenza che esportiamo a livello mondiale e che rischia di vedersi superata dai concorrenti internazionali. Se davvero ritengono la peste suina un'emergenza - conclude il parlamentare -, firmino quel decreto e lo approvino subito; altrimenti, ancora una volta avremo la prova che a questo governo poco importa di chi lavora, produce e fa vivere l'economia nazionale”. (Com)