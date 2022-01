Milano: Comincini (Pd), piena solidarietà a Roggiani per vergognosi attacchi sotto post gogna di Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "I commenti vergognosi sotto il post del leghista Alessandro Morelli dimostrano quanto fossero vere le parole di Silvia Roggiani, a cui va la mia piena solidarietà per gli attacchi ricevuti. È grave che ancora si continui a comunicare in modo così aggressivo, mettendo alla gogna le persone come ha fatto il viceministro Morelli, estrapolando una frase di un post che condannava le gravi violenze avvenute nella notte di capodanno in piazza Duomo a Milano". Lo scrive sui social il senatore del Partito Democratico, Eugenio Comincini che aggiunge: "ancora più grave è il fatto che ad utilizzare una comunicazione da "Bestia" sia un rappresentante del Governo. Queste modalità portano il dibattito a dei livelli così bassi che non fanno altro che allontanare i cittadini dalla sana discussione politica", conclude il senatore Comincini. (Com)