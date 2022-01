Milano: Oddati (Pd), manipolare dichiarazioni Roggiani per darle in pasto sui social è atto inqualificabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un viceministro ha esposto volutamente alla gogna mediatica la segretaria del Pd di Milano, Silvia Roggiani, che è stata travolta da minacce e insulti di una gravità inaudita a causa di un gesto scellerato e ingiustificabile compiuto dal viceministro della Lega”. Lo afferma in una nota Nicola Oddati della direzione Nazionale del Pd. “Manipolare dichiarazioni per darle in pasto alla rabbia dei fan della Lega sui social è un atto inqualificabile. Il governo della Repubblica non può essere composte da persone così”. (Com)