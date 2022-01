Usa: il senatore repubblicano filo-Trump Ron Johnson si ricandida per nuovo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano del Wisconsin Ron Johnson, considerato uno dei più ferrei sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si ricandiderà il prossimo autunno per un nuovo mandato. Lo ha annunciato egli stesso in un articolo sul "Wall Street Journal", mettendo fine a mesi di speculazioni sul suo futuro politico. L'emittente "Cbs News", citando due fonti vicine al senatore, afferma che la campagna elettorale inizierà già a partire dalla prossima settimana. L'esponente repubblicano si era rifiutato per mesi di sciogliere le riserve su un suo eventuale terzo mandato. (Nys)