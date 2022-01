Milano: Rocca (Fd’I), torna mercato abusivo di viale Molise, residenti della zona esasperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Torna il mercato abusivo domenicale di viale Molise, controlli e presidi sul territorio ancora una volta insufficienti”. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. “Ironia a parte - prosegue -, la situazione esaspera molti residenti del quartiere Calvairate che assistono da anni ad uno spettacolo indegno per Milano: decine di venditori abusivi occupano i marciapiedi impedendo anche l'ingresso ai portoni, non solo, l'area pedonale d'urbanismo tattico sponsorizzata al momento dell'inaugurazione dall’assessore Granelli come luogo di socialità, è il centro di questo mercato illegale con prodotti di diversa natura: sigarette di contrabbando, vestiti, scarpe, merce proveniente dai supermercati, profumi, cellulari e attrezzature da lavoro. Sono anni che il problema è presente nel quartiere - continua Rocca -, basterebbe poco: il sequestro della merce e l'identificazione dei venditori abusivi. I pochi vigili presenti ogni domenica sono costretti ad allontanare i venditori e inseguirli per ore da un punto all'altro di viale Molise e piazzale Cuoco. Nonostante le restrizioni per il Covid, nella Milano della Giunta Sala bis, è permesso vendere abusivamente merce di dubbia provenienza alla luce del sole”. (Com)