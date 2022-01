© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella politica, come nella vita, ci vuole flessibilità, non rigidità, capacità di adattare le decisioni al cambiare delle situazioni. La scuola in presenza è certamente preferibile, ma non introdurre, per queste settimane, la didattica a distanza (e lo smart working) è un errore". Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia. (Rin)