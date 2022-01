Milano: Mascaretti (Fd’I), sospendere Area B e Area C fino al calo dei contagi, servono solo a fare cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'aggravamento della diffusione dei contagi, l'Amministrazione Sala si ostina a non sospendere Area C e Area B come continuo a chiedere a nome di Fd’I fin dall'inizio della pandemia. In fondo, sarebbe bastato che ascoltassero le nostre proposte di buon senso, invece la Giunta di Palazzo Marino continua ad anteporre la volontà di far cassa al diritto dei cittadini milanesi di utilizzare la loro automobile per spostarsi in sicurezza e andare al lavoro, a curarsi, ad accompagnare le persone anziane”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. “Area C e Area B sono gli strumenti di una battaglia ideologica contro i cittadini che posseggono un'auto, è la guerra delle quattro i: ideologica, inutile, iniqua e irresponsabile. Inutile perché i lockdown ci hanno dimostrato che le polveri sottili non sono calate mentre le macchine non circolavano. Iniqua, perché colpisce la fascia più fragile della popolazione milanese: tutti i cittadini che non potendo permettersi di pagare ogni giorno area C e parcheggi sono costretti a prendere i mezzi pubblici, esponendosi a maggiori potenziali rischi di contagio. Irresponsabile perché non essendo in grado questa Amministrazione di garantire un trasporto pubblico adeguato e sicuro, disincentiva i milanesi dall'usare la propria automobile, che garantirebbe una maggiore protezione rispetto a possibili contagi e contestualmente ridurrebbe l'affollamento sui mezzi pubblici". (Com)