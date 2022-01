Colombia: nuovo massacro nel dipartimento di Magdalena, uccise 3 persone di una stessa famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso dipartimento di Magdalena sono stati registrati nelle ultime ore altri tre omicidi. Uno di questi nella città di Santa Marta, dove un uomo ha perso la vita in un attacco armato. Un altro uomo è stato assassinato in un ufficio pubblico nel villaggio di Soplado, e un terzo è morto e altre due persone sono rimaste ferite nel comune di Algarrobo dopo un attacco con un'arma da fuoco. Il dipartimento di polizia di Magdalena ha fatto appello al pubblico affinché chiunque abbia informazioni sui responsabili di questi crimini ne metta a conoscenza le autorità in forma anonima. (Vec)