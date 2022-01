Libia: vicepremier “orientale” Qatrani a Tripoli per sanare frattura con Dabaiba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ieri all’emittente televisiva “Al Massar”, Qatrani ha detto che le elezioni in Libia dovrebbero tenersi in un'atmosfera adeguata e sarà una fortuna se si terranno entro due anni, scagliandosi ancora contro il premier. “Dabaiba emette decisioni individualmente, ma il vice primo ministro ha delle sue specifiche competenze”, ha detto ancora il vicepremier, accusando il capo del governo di essersi candidato alle elezioni presidenziali “nonostante avesse promesso di non farlo”. Il politico della Cirenaica ha invitato la missione delle Nazioni Unite in Libia “a inviare degli osservatori per seguire il lavoro del governo”. Qatrani ha poi accusato la famiglia Dabaiba, influente clan della città di Misurata, di “ingerenze nelle decisioni del governo”, additando il primo ministro di aver “sfruttato i soldi dei libici per fare campagna elettorale”. Qatrani, infine, ha detto che incontrerà il premier oggi “per discutere alcune decisioni”. (Lit)