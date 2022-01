Milano: Morelli, offese a Roggiani da condannare, anche quelle figlie di cultura patriarcale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, definisce "assurdi e da condannare gli insulti via social all'indirizzo della segretaria del Pd milanese, Silvia Roggiani, comparsi - si legge in una nota - sotto un mio post Facebook e prontamente rimossi. Parole vigliacche e deprecabili, che io non definirei mai 'figlie di una cultura patriarcale' per non sminuirne la gravità. Per questo lavorerò con i colleghi, anche del Pd, affinché simili condotte vengano perseguite come meritano in tutti gli ambiti". Morelli aggiunge: "Mi sarebbe però piaciuto vedere la stessa indignazione anche nei confronti delle violenze di cui numerose ragazze sono state fisicamente vittime in una città ormai fuori controllo. Sono certo che, dopo il 'disorientamento' iniziale, anche il Pd milanese sarà pronto a fare la sua parte, senza tentare operazioni mediatiche che distolgano l'attenzione dell'opinione pubblica dai gravissimi fatti di Capodanno". (Com)