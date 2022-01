Milano: Buscemi, solidarietà alla segretaria Pd Roggiani per gli insulti ricevuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza alla segretaria del Pd di Milano Silvia Roggiani, presa di mira con numerosi insulti e volgarità nei commenti ad un post pubblicato su Facebook dal viceministro leghista Alessandro Morelli". Lo dichiara la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. "Roggiani - continua la presidente Buscemi - è stata duramente offesa per aver condannato ed espresso quanto pensa sulle violenze subite da alcune ragazze la notte di Capodanno. Morelli dovrebbe cancellare quanto scritto dai suoi commentatori e scusarsi pubblicamente con la segretaria del Pd: ognuno di noi è responsabile di ciò che pubblica, a maggior ragione se si tratta di politici che ricoprono cariche pubbliche e istituzionali. Morelli è anche viceministro ed è inaccettabile che tolleri certi atteggiamenti sulle sue pagine social. Per lo stesso motivo, pochi giorni fa abbiamo espresso solidarietà alla collega consigliera leghista Sardone. La violenza va sempre condannata. Lo faccia anche Morelli". (Com)