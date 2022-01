Covid: Ravetto (Lega), totale solidarietà a Nisini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, esprime "totale solidarietà e vicinanza a Tiziana Nisini, collega e sottosegretario al Lavoro, per le parole di inaudita gravità che le sono state rivolte su Facebook. Al di là della presenza evidente di tutti gli estremi per sporgere querela nei confronti dell'autore - continua la parlamentare in una nota -, emerge ancora una volta l'odiosa disinvoltura con cui si manifestano sui social espressioni violente, oltre che ingiuriose, contro una donna. Circostanza che non va assolutamente derubricata, ma al contrario stigmatizzata e perseguita". (Com)