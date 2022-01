Francia: portavoce governo, obbligo vaccino Covid non è modo più efficiente di incoraggiare non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un obbligo di vaccinazione contro il coronavirus non sarebbe il modo più efficiente di incoraggiare i non vaccinati a farsi inoculare. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, intervenuto all’emittente “BmfTv”. A suo dire il piano di rendere più severe le condizioni per il pass vaccinale, ovvero escluderlo per i test negativi al Covid-19, stanno già dando risultati. “Confermiamo la decisione di mettere pressione sui non vaccinati”, ha dichiarato Attal. (Frp)