Usa-Iran: la Casa Bianca minaccia Teheran, gravi conseguenze in caso di attacchi (2)

- L’Iran ha imposto ieri sanzioni a decine di funzionari degli Stati Uniti, molti dei quali provenienti dall’esercito, che secondo Teheran hanno avuto un ruolo nell’assassinio del generale Qassem Soleimani il 3 gennaio 2020. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato ieri che 51 statunitensi sono stati inseriti nella lista nera per “l’atto terroristico” dell’assassinio del generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e per presunte violazioni dei diritti umani. Il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, Mark Milley, il capo del Comando centrale, Kenneth McKenzie, funzionari del Pentagono e comandanti in diverse basi statunitensi in Medio Oriente sono tra gli individui presi di mira dalle restrizioni in gran parte simboliche, dal momento che nessuno dei sanzionati possiede beni nella Repubblica islamica. (segue) (Nys)