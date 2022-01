Usa-Iran: la Casa Bianca minaccia Teheran, gravi conseguenze in caso di attacchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno prima, l’Iran aveva imposto sanzioni all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al segretario di Stato Mike Pompeo e ad altre otto persone che avrebbero avuto un ruolo nell’uccisione di Soleimani poco fuori l’aeroporto di Baghdad, in Iraq, all’inizio del 2020. Soleimani, comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della rivoluzionaria islamica iraniana, la mente dietro la guerra ombra dell’Iran in Medio Oriente, era considerato da molti nella regione come un eroe contro l’egemonia occidentale e il principale “protettore” dei grandi collegi elettorali sciiti sparsi in Iran, Iraq, Siria, Libano, Afghanistan, Yemen e Gaza. (Nys)