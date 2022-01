© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i pazienti che hanno le maggiori probabilità di fare un esito grave della malattia sono in arrivo, la settimana prossima, quasi 40 mila confezioni di farmaco antivirale Molnupiravir, che si sommano alle quasi 12 mila già distribuite". Lo ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)